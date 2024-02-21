Аналитик выразил сомнения о дальнейшей карьере Лонзо Болла

Известный баскетбольный журналист Сэм Смит поделился мнением о возвращении на паркет игрока «Чикаго Буллз» Лонзо Болла в следующем сезоне НБА.

«Я не испытываю оптимизма по поводу Болла, хотя мы все надеемся, что он сможет снова играть. Но если он сможет перенести еще одну операцию, на самом деле несправедливо ожидать, что он вернется к высокому уровню игры после того, как практически не играл в течение трех лет», – приводит слова Смита официальный сайт НБА.

Напомним, 26-летний Болл последний раз появлялся на паркете в официальной игре в НБА в январе 2022 года. Лонзо перенёс несколько операций, но каждый раз, когда возвращался к тренировочному процессу случался рецидив травмы.

Баскетболист полностью пропустил сезон-2022/2023 и должен пропустить сезон-2023/2024.