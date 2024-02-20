Шакил О'Нил назвал единственного игрока, который не боялся играть против него

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил ответил на вопрос об игроке, который не боялся играть против него.
«Тим Данкан», — приводит слова О'Нила Lakers News со ссылкой на The Big Podcast.
Тим Данкан провёл всю свою карьеру в команде «Сан-Антонио Спёрс». С этим клубом баскетболист пять раз становился чемпионом НБА. Бывший центровой был включён в Зал славы НБА в 2020 году.
Шакил О'Нил является 15-кратным участником Матча всех звёзд НБА и членом Зала славы баскетбола. 51-летний экс-игрок трижды признавался самым ценным баскетболистом финальных серий и один раз стал MVP регулярного чемпионата. О'Нил успел поиграть в шести разных командах.