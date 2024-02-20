Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил назвал единственного игрока, который не боялся играть против него

Шакил О'Нил назвал единственного игрока, который не боялся играть против него
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил ответил на вопрос об игроке, который не боялся играть против него.

«Тим Данкан», — приводит слова О'Нила Lakers News со ссылкой на The Big Podcast.

Тим Данкан провёл всю свою карьеру в команде «Сан-Антонио Спёрс». С этим клубом баскетболист пять раз становился чемпионом НБА. Бывший центровой был включён в Зал славы НБА в 2020 году.

Шакил О'Нил является 15-кратным участником Матча всех звёзд НБА и членом Зала славы баскетбола. 51-летний экс-игрок трижды признавался самым ценным баскетболистом финальных серий и один раз стал MVP регулярного чемпионата. О'Нил успел поиграть в шести разных командах.

Сейчас читают:
Легенда НБА или ещё нет? Где стоит Йокич в сравнении с Каримом, Шаком и Оладжьювоном
Легенда НБА или ещё нет? Где стоит Йокич в сравнении с Каримом, Шаком и Оладжьювоном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android