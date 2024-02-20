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Экс-игрок НБА назвал четыре фактора, которые убивают молодёжный баскетбол в США

Экс-игрок НБА назвал четыре фактора, которые убивают молодёжный баскетбол в США
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Ричардсон отреагировал на слова комиссионера НБА Адама Сильвера о молодёжном баскетболе в США.

«Локальные тренеры, директоры оскорблены словами Адама Сильвера, но не понимают, что являются частью проблемы. Политики, лидеры мнений, социальные сети и деньги — это то, что убивает молодёжный баскетбол. Я не могу продолжать восхищаться индивидуальной игрой и низким баскетбольным IQ. Развивайте своих игроков!», — приводит слова Ричардсона Fadeaway World.

Ранее Адам Сильвер заявил, что НБА смещает акцент работы с G-лиги на развитие игроков в более молодом возрасте аналогично их усилиям на международном уровне. НБА хочет изменить систему молодёжного баскетбола в США, поскольку легионеры продолжают захватывать лигу.

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