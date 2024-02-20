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Ричард Джефферсон: я бы надрал задницу 61-летнему Майклу Джордану

Ричард Джефферсон: я бы надрал задницу 61-летнему Майклу Джордану
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ричард Джефферсон заявил, что уверенно разобрался бы с легендарным атакующим защитником «Чикаго Буллз» Майклом Джорданом, если бы они прямо сейчас сыграли в формате «один на один».

«Я бы надрал ему задницу — без обид, Майкл. Когда ему было 40, а мне 20, он бы одолел меня, но когда ты становишься настолько возрастным, тело уже не то», — приводит слова Джефферсона theScore в социальных сетях.

Напомним, Ричард Джефферсон становился чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Майкл Джордан выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с 1984 по 2003 год, пропустив несколько сезонов на рубеже тысячелетий. Он стал шестикратным чемпионом НБА и шестикратным MVP финала НБА.

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