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Джей Джей Редик жёстко раскритиковал Дока Риверса

Джей Джей Редик жёстко раскритиковал Дока Риверса
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне баскетбольный обозреватель Джей Джей Редик поделился мнением о главном тренере «Милуоки Бакс» Доке Риверсе.

«Я наблюдаю эту тенденцию уже много лет — тенденцию постоянно оправдываться. Док, мы поняли. Стать главным тренером команды в середине сезона сложно. Игроку тоже всегда тяжело быть обменянным в середине сезона. Мы понимаем, но это оправдание, перекладывание вины на команду.

Они проиграли «Мемфису». О, это вина игроков. За «Мемфис» играли ребята из G-лиги и баскетболисты с двусторонними контрактами. Обратите внимание на его высказывания на выходных. Он хочет признания за успешный обмен Джеймса Хардена в «Клипперс». Риверс никогда не берёт на себя ответственность!», — сказал Редик в эфире ESPN.

Слова Риверса о Хардене:
Риверс: я изначально сказал, что Харден подходит «Клипперс» больше, чем «Филадельфии»
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