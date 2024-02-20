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Джей Джей Редик назвал игроков, которые могут стать лицами НБА после эпохи Леброна

Джей Джей Редик назвал игроков, которые могут стать лицами НБА после эпохи Леброна
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне баскетбольный обозреватель Джей Джей Редик ответил на вопрос об игроках, которые могут стать лицами лиги после завершения эпохи лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Йокич не хочет становиться лицом лиги. Что касается американских игроков, я думаю, что на это могут претендовать Тайриз Халибёртон, Джейсон Тейтум, Энтони Эдвардс. Но это может быть и кто-то другой. Думаю, что у игрока должно быть желание стать лицом лиги», — сказал Редик в эфире ESPN.

В нынешнем сезоне НБА Тайриз Халибёртон принял участие в 43 матчах за «Индиану Пэйсерс», набирая в среднем за игру 21,8 очка. Статистика Тейтума из «Бостона»: 52 встречи и 27,1 очка. На счету защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса 52 проведённые игры и 26,3 очка в среднем за матч.

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