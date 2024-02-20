Дюрант объяснил, почему ни разу в карьере не набирал 60+ очков за матч

Популярный баскетболист, лёгкий форвард команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил на вопрос, почему он ни разу за свою успешную карьеру не набирал 60+ очков за игру.

«Нам нужно было больше играть в командную игру. Мне пришлось смириться с мыслью, что я, возможно, никогда не смогу добраться до таких больших цифр, ещё на раннем этапе. В этом прелесть игры в крутых командах. Они значат больше, чем ты», — приводит слова Дюранта Boardroom.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант принял участие в 48 матчах «Финикс Санз», в среднем за игру набирая 28,2 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,7 результативной передачи. Форвард является двукратным чемпионом НБА и трёхкратным олимпийским чемпионом.