Сын Дока Риверса ответил Редику, который жёстко раскритиковал его отца

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Остин Риверс отреагировал на слова экс-защитника «Лос-Анджелес Клипперс» Джей Джей Редика, который жёстко раскритиковал его отца Дока Риверса, главного тренера «Милуоки Бакс».

«Я просто не согласен с ним. Я люблю тебя, брат, твой большой фанат. Ты очень хорошо умел получать мяч и тут же наносить точный бросок. Но ведь твои лучшие годы прошли в «Клипперс» под руководством моего отца. Это очень иронично и странно, что ты испытываешь такие негативные эмоции по отношению к нему», — сказал Риверс в эфире ESPN.

Ранее Джей Джей Редик заявил, что Док Риверс постоянно оправдывается вместо того, чтобы брать ответственность на себя.