Елевич отреагировал на уход экс-игрока НБА Бартона, не проведшего ни одной игры за ЦСКА

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал уход бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уилла Бартона из московского ЦСКА. Американский защитник не сыграл ни одного матча за армейцев.

«Есть ли чувство разочарования, что Бартон не сыграет за ЦСКА? Это очень‑очень хороший игрок. Я всегда сторонник того, чтобы играли лучшие. «Красно‑синие» ведь не просто так баскетболистов берут. Они очень грамотно это делают, поскольку прекрасно представляют себе, что им нужно.

Конечно, если бы Бартон играл в ЦСКА, для команды это был бы очень большой позитив. Жаль, но думаю, что они ещё найдут классного игрока на эту позицию. Они сейчас активно ищут», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».