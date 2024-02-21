Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Елевич отреагировал на уход экс-игрока НБА Бартона, не проведшего ни одной игры за ЦСКА

Елевич отреагировал на уход экс-игрока НБА Бартона, не проведшего ни одной игры за ЦСКА
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал уход бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уилла Бартона из московского ЦСКА. Американский защитник не сыграл ни одного матча за армейцев.

«Есть ли чувство разочарования, что Бартон не сыграет за ЦСКА? Это очень‑очень хороший игрок. Я всегда сторонник того, чтобы играли лучшие. «Красно‑синие» ведь не просто так баскетболистов берут. Они очень грамотно это делают, поскольку прекрасно представляют себе, что им нужно.

Конечно, если бы Бартон играл в ЦСКА, для команды это был бы очень большой позитив. Жаль, но думаю, что они ещё найдут классного игрока на эту позицию. Они сейчас активно ищут», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Материалы по теме
Стала известна причина, по которой Уилл Бартон покинул ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android