Чемпион НБА объяснил, почему Бэм Адебайо лучше Энтони Дэвиса

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Норрис Коул выразил мнение, что центровой, один из лидеров «Майами« Бэм Адебайо входит в список 25 лучших игроков Ассоциации на данный момент, а также сам Адебайо индивидуально лучше бигмена «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.

«Он лучший двусторонний игрок в лиге. Он лучше ассистирует, лучший плеймейкер, он так же хорошо делает блок-шоты. В защите он отлично работает при разменах и в целом индивидуально он хорош», — заявил Коул во время подкаста Гилберта Аренаса.

В нынешнем сезоне 26-летний Адебайо принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 20,2 очка, 10,6 подбора и 4,2 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 51, трёхочковых — 9,1. На данный момент «Хит» занимают седьмое место в Восточной конференции с 30 победами при 25 поражениях.