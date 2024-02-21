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Генменеджер «Бруклина»: Цай не давал мне оснований полагать, что я не смогу нанять тренера

Генменеджер «Бруклина»: Цай не давал мне оснований полагать, что я не смогу нанять тренера
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Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс рассказал о том, владелец нью-йоркской команды, известный бизнесмен Джо Цай не будет особо вмешиваться в его работу при назначении нового главного тренера после увольнения Жака Вона.

«Джо [Цай] и я примем это решение, и он не дал мне никаких оснований полагать, что я не смогу принять это решение», — заявил Маркс во время интервью.

Напомним, ранее стало известно, что руководство «Бруклин» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером Жаком Воном. Под его руководством «Нетс» одержали 64 победы и потерпел 65 поражений в течение двух сезонов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Кевин Олли.

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