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Карри уверен, что он, Грин и Томпсон завершат карьеру в «Голден Стэйт»

Карри уверен, что он, Грин и Томпсон завершат карьеру в «Голден Стэйт»
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Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос журналистов, считает ли он, что трио в лице него, Дрэймонда Грина и Клэя Томпсона останется в команде до конца карьеры.

«100%. Думаю, это всегда было для нас мотивацией, и мы говорим об этом так: мы не только хотим закончить карьеру в качестве «воинов», продолжать выступать на высоком уровне, но и хотим закончить её правильно. Думаю, в этом году мы прошли через многое, все трое.

Особенно с учётом того, что Дрэймонд отсутствовал некоторое время, а Клэй взял на себя новую роль, у нас появились новые действующие лица, которые находятся рядом с нами. Мы просто должны как можно лучше защитить своё наследие, и я думаю, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Карри The Score.

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