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Кевин Дюрант рассказал, какую команду он хотел бы возглавить

Кевин Дюрант рассказал, какую команду он хотел бы возглавить
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Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал, что он хотел бы стать главным тренером «Сиэтл Соникс» по окончании карьеры.

Дюрант назвал это своей мечтой. Напомним, Кевин начал свою карьеру в команде под названием «Сиэтл Суперсоникс», которая затем переехала в Оклахому и сменила имя на «Оклахома-Сити Тандер».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант принял участие в 48 матчах «Финикс Санз», в среднем за игру набирая 28,2 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,7 результативной передачи. Форвард является двукратным чемпионом НБА и трёхкратным олимпийским чемпионом.

Ранее Дюрант ответил на вопрос, почему он ни разу за свою успешную карьеру не набирал 60+ очков за игру.

Слова Дюранта о 60 очках:
Кевин Дюрант объяснил, почему ни разу в карьере не набирал 60+ очков за матч
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