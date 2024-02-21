Кевин Дюрант рассказал, какую команду он хотел бы возглавить

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант рассказал, что он хотел бы стать главным тренером «Сиэтл Соникс» по окончании карьеры.

Дюрант назвал это своей мечтой. Напомним, Кевин начал свою карьеру в команде под названием «Сиэтл Суперсоникс», которая затем переехала в Оклахому и сменила имя на «Оклахома-Сити Тандер».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант принял участие в 48 матчах «Финикс Санз», в среднем за игру набирая 28,2 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,7 результативной передачи. Форвард является двукратным чемпионом НБА и трёхкратным олимпийским чемпионом.

Ранее Дюрант ответил на вопрос, почему он ни разу за свою успешную карьеру не набирал 60+ очков за игру.