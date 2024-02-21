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Халибёртон рассказал, как его удивили результаты драфта с его участием

Халибёртон рассказал, как его удивили результаты драфта с его участием
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал, как он удивился тому, что «Детройт Пистонс» не стал выбирать его на драфте-2020.

«Что это, они не выбирают меня? А потом на экране высветилось: «Киллиан Хейз», и я такой: «Что?!» — приводит слова Халибёртона NBA Buzz.

Халибёртон в нынешнем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 43 матчах. За этот период звёздный баскетболист набирает в среднем 21,8 очка, 11,7 результативной передачи и 3,9 подбора, проводя на площадке ровно 32 минуты.

Примечательно, что в перерасчёте на 48 минут Халибёртон отдаёт 17,5 результативной передачи, что является повторением шестого лучшего показателя в истории по этой статистической метрике в конкретном сезоне.

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