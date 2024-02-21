Редик категорично ответил по поводу пятого чемпионства для Леброна и Карри в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне баскетбольный обозреватель Джей Джей Редик считает, что ни звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, ни разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не выиграют чемпионский титул НБА. У Леброна и Карри по пять перстней.

«Я не думаю, что Леброн Джеймс и Стефен Карри выиграют пятый титул. Если только они не захотят перейти куда-то ещё. Я не вижу, чтобы «Лейкерс» или «Уорриорз» были способны произвести значительные изменения на ближайшие несколько лет», — сказал Редик в эфире программы First Take.

В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 24,8 очка, 7,8 результативной передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52, трёхочковых — 39,5. Тем временем на счету Стефена Карри 28 очков, пять результативных передач и 4,4 подбора в среднем.