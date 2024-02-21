Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Дюранта хотел, чтобы Кевин присоединился к «Никс» в 2019-м

Агент Дюранта хотел, чтобы Кевин присоединился к «Никс» в 2019-м
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Кевина Дюранта Рич Клейман рассказал, что хотел, чтобы его клиент в 2019-м присоединился к команде, за которую он болел с детства, — «Нью-Йорк Никс».

Об этом он рассказал в последнем эпизоде передачи Boardroom.

«Если бы ты перешёл в «Никс» после «Уорриорз», то, возможно, вы бы и не выиграли чемпионат, но у вас был бы шанс дойти до финала конференции или хотя бы до второго раунда плей-офф. Думаю, тогда бы ты попал в список величайших игроков быстрее», — сказал Клейман.

«Я знаю, что тебе было так тяжело из-за того, что я выбрал «Нетс», а не «Никс». Вот почему я так сильно тебя люблю, ведь это было самое трудное из всего, что могло быть для тебя», — сказал Дюрант.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант принял участие в 48 матчах «Финикс Санз», в среднем за игру набирая 28,2 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,7 результативной передачи. Форвард является двукратным чемпионом НБА и трёхкратным олимпийским чемпионом.

Материалы по теме
Кевин Дюрант рассказал, какую команду он хотел бы возглавить
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android