Агент Дюранта хотел, чтобы Кевин присоединился к «Никс» в 2019-м

Агент Кевина Дюранта Рич Клейман рассказал, что хотел, чтобы его клиент в 2019-м присоединился к команде, за которую он болел с детства, — «Нью-Йорк Никс».

Об этом он рассказал в последнем эпизоде передачи Boardroom.

«Если бы ты перешёл в «Никс» после «Уорриорз», то, возможно, вы бы и не выиграли чемпионат, но у вас был бы шанс дойти до финала конференции или хотя бы до второго раунда плей-офф. Думаю, тогда бы ты попал в список величайших игроков быстрее», — сказал Клейман.

«Я знаю, что тебе было так тяжело из-за того, что я выбрал «Нетс», а не «Никс». Вот почему я так сильно тебя люблю, ведь это было самое трудное из всего, что могло быть для тебя», — сказал Дюрант.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант принял участие в 48 матчах «Финикс Санз», в среднем за игру набирая 28,2 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,7 результативной передачи. Форвард является двукратным чемпионом НБА и трёхкратным олимпийским чемпионом.