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Грин раскрыл, какую роль сыграл Марк Джексон в становлении династии «Уорриорз»

Грин раскрыл, какую роль сыграл Марк Джексон в становлении династии «Уорриорз»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поблагодарил бывшего тренера команды Марка Джексона за то, что тот вселил уверенность в основное трио — его, Стефена Карри и Клэя Томпсона.

По словам Грина, это позволило им сформировать ядро чемпионской династии, которой они стали со Стивом Керром в качестве тренера.

«В чём я отдаю должное Марку Джексону, так это в уверенности, которую он вселил в нас, чтобы мы не боялись быть собой… Я прекрасно помню, что он говорил: «Стеф, ты самый крутой чувак на планете!». Это было до того, как Стеф стал игроком Матча всех звёзд… Он очень часто говорил похожие вещи и мне. Томпсону он говорил, чтобы тот просто меньше думал во время бросков. Марк внушил нам, позволил нам стать такими», — приводит слова Грина Fadeaway World.

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