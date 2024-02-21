Инсайдер: есть видео нападения Айзеи Стюарта на Дрю Ойбанкса

Инсайдер НБА Шэмс Чарания рассказал о наличии видео драки между игроком «Финикс Санз» Дрю Ойбанксом и форвардом «Детройт Пистонс» Айзеей Стюартом.

«Есть видео, охрана «Финикс Санз» видела это. Лига тоже это видела… Айзея Стюарт сбросил сумки и нанес удар Дрю Ойбанксу по лицу», — приводит слова Чарании аккаунт Legion Hoops на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее полиция Финикса арестовала Айзею Стюарта за нападение на Дрю Ойбанкса в подтрибунном помещении. Игроку изначально выписали штраф, а затем отпустили.

Отмечается, что сперва игроки ссорились друг с другом, а затем Ойбанкс получил удар в лицо. Ожидается, что НБА получит материал для рассмотрения и проведёт собственное расследование. Муниципальный суд Финикса назначил слушание на 23 февраля по обвинению Стюарта в мелком нападении.