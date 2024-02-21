Яннис Адетокунбо: я устал от этого самоедства

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что нужно перестать чувствовать себя плохо по отношению к себе, а просто делать своё дело и добиваться результата.

«Лично я должен продолжать стараться. Нельзя опускать руки и упускать возможности. Я не хочу оглядываться назад и думать: черт, у меня была отличная команда, но я не смог воспользоваться возможностью. Мы должны перестать чувствовать себя плохо по отношению к себе. Я устал от этого. Мы должны прекратить это. Никто ничего нам не даст, нужно пойти и взять это самим.

Пришли, сделали свою работу, пошли домой, сделали свою работу, пошли домой, сделали свою работу. Вот что нам нужно делать. Сейчас мы не делаем этого, но, надеюсь, сможем это сделать», — приводит слова Янниса Адетокунбо The Athletic.