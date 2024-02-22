«Сейчас это приносит игре больше вреда, чем пользы». Скотти Пиппен — о МВЗ-2024

Легенда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен жёстко раскритиковал Матч всех звёзд НБА 2024 года, заявив, что от него больше вреда, чем пользы.

«Я не увидел ничего интересного. Думаю, мы наблюдаем подобное на протяжении последних нескольких лет. Всё зависит от игроков, хотят они соревноваться или нет. Я слышал, как один игрок сказал, что, по его мнению, никто не хочет там участвовать. Возможно, игроки зарабатывают слишком много денег, они не чувствуют, что смогут генерировать энергию, интерес болельщиков в середине сезона. Лиге следует обратить внимание на это. В нынешнем виде это мероприятие приносит игре больше вреда, чем пользы», — приводит слова Скотти Пиппена Sports Illustrated.

При этом сообщается, что ТВ-рейтинг Матча всех звёзд НБА значительно вырос в сравнении с прошлым годом. После рекордно низких показателей прошлого года количество просмотров увеличилось на 14% — 5,5 млн зрителей.