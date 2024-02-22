Гилберт Аренас защищает Кевина Дюранта от нападок Чарльза Баркли

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас встал на защиту легенды баскетбола Кевина Дюранта, которого Чарльз Баркли назвал «ведомым, а не лидером во всех его командах».

«Когда вы называете кого-то ведомым, а не лидером, то расскажите сперва, в какой команде вы были лидером. Будучи лучшим игроком «Санз», ты не был её лидером. Это было понятно ещё до того, как ты туда попал. Ты сбежал из Филадельфии с целью получить перстень.

Поэтому всякий раз, когда у тебя есть обида на кого-то вроде Кевина Дюранта, тебе нужно оглянуться и посмотреть на себя и на свою чёртову карьеру, потому что ты тогда заботился о ней», — приводит слова Гилберта Аренаса Fadeaway World.

Ранее Чарльз Баркли в программе Inside the NBA заявил, что заработал на своей передаче больше денег, чем за всю свою баскетбольную карьеру. Недавно он обвинил Кевина Дюранта в отсутствии лидерских качеств.