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Экс-жена Скотти Пиппена ответила на критику её романа с сыном Майкла Джордана

Экс-жена Скотти Пиппена ответила на критику её романа с сыном Майкла Джордана
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Алексия Непола и Марисоль Паттон, телеведущие реалити-шоу Real Housewives of Miami, усомнились в правдивости взаимоотношений сына Майкла Джордана Маркуса и Ларсы Пиппен. О паре вновь заговорили на прошлой неделе после того, как появились сообщения об окончании романа между возлюбленными.

«Все знают, что это постановка. Именно поэтому мы вообще говорим о них, потому что сейчас это дошло до смешного», — заявила Непола на шоу. Ларса Пиппен ответила Алексии и Марисоль, посетив подкаст Two Ts In A Pod.

«Если бы это всё было бы постановкой, я бы выглядела куда лучше. Вы бы не увидели меня, выглядящей как бездомная, на фотографиях у фитнес-зала. Всё это неправда. Может, они бы и провернули такое, им наверняка нужна большая медийность.

Я уже пожила такой жизнью. Мне не нужна такая популярность. Я была замужем за суперзвездой, когда мне был 21 год. Я никогда не искала ничего подобного, я не такая личность», — рассказала Пиппен на подкасте.

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