Картер выбрал команду, в джерси которой посетит церемонию введения в Зал славы

Бывший атакующий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), восьмикратный участник Матча всех звёзд Винс Картер заявил, что планирует явиться на предстоящую церемонию введения в Зал славы баскетбола в джерси «Торонто Рэпторс». Отметим, что на прошлой неделе Картер вошёл в итоговый список кандидатов.

«Торонто», «Торонто», «Торонто». То место, где всё начиналось — так и должно быть», — заявил Картер в эфире программы Run It Back.

Напомним, результаты будут оглашены 6 апреля 2024 года. Помимо Картера, в итоговом списке также такие выдающиеся бывшие баскетболисты, как Чонси Биллапс, Майкл Купер, Уолтер Дэвис, Сеймон Огастус и Дик Барнетт, тренеры Бо Райан, Чарльз Смит, Мариан Вашингтон, Харли Редин, Дуглас Коллинз, менеджер Джерри Уэст, а также как владелец клуба номинирован Герберт Саймон.