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Пирс и Гарнетт высоко оценили перспективы «Далласа» в плей-офф НБА

Пирс и Гарнетт высоко оценили перспективы «Далласа» в плей-офф НБА
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Чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс и Кевин Гарнетт заявили то, что «Даллас Маверикс» может отлично выступить в грядущем розыгрыше плей-офф.

«Они смотрятся отлично. Теперь они стали более атлетичны, они приобрели ролевых игроков. Они могут подпортить любой команде их планы. Нужно понимать, что Луке не достаёт хорошей команды для того, чтобы стать MVP. Если бы «Даллас» занял место в первой тройке, Дончич с его цифрами сразу бы взял эту награду», — сказал Пирс на шоу The Ticket & The Truth.

«Что мне понравилось по обменам у «Далласа», так это то, что у них теперь есть настоящие бигмены. Этот новичок Дерек Лайвли ловит любые забросы от Луки. Они избавились от Гранта Уильямса, потому что он не может эффективно исполнять трёхочоковые из угла.

Пи Джей Вашингтон как раз делать это может, а также набрать 20 или 25 очков. Он является улучшенной версией Кристиана Вуда. Они могут дойти до финала конференции», — заявил Гарнетт на шоу The Ticket & The Truth.

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