Чемпион НБА: однажды мы настояли на том, чтобы тренер провёл собрание в «Лейкерс»

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», ныне ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс» Брайан Шоу вспомнил период своего пребывания в стане «Лейкерс» с 1999 по 2003 года. В частности, Шоу рассказал о Коби Брайанте, Шакиле О'Ниле и Филе Джексоне.

«Фил никогда не любил проводить командные собрания, и поэтому однажды мы настояли на этом: «Знаете что? Чёрт возьми! Мы все в ярости, так как Коби не пасует мяч!» Итак, у Фила не было проблем с тем, чтобы обматерить Шакила, надрать ему задницу, но он никогда ничего не говорил Коби на раннем этапе.

Помню, у нас было командное собрание, и я как-то раз спросил Фила: «Почему вы всегда говорите что-то Шаку, а Коби – ничего?» На что он ответил: «Потому что в этой команде нам всегда нужно, чтобы Коби был в режиме нападения», — сказал в подкасте лёгкого форварда «Клипперс» Пола Джорджа.