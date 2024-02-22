Джейлен Брансон рассказал о предложениях «Далласа», которое он дважды отклонил

Разыгрывающий, один из лидеров «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон во время одного из подкастов заявил, что, будучи игроком «Даллас Маверикс», в 2022 году руководство техасского клуба дважды предлагало ему продление контракта на четыре года и общую сумму $ 55 млн. По словам Брансона, он отклонил все поступившие на тот момент предложения «Далласа».

Отметим, что 27-летний баскетболист летом 2022 года пополнил ряды «Нью-Йорка», заключив с клубом четырёхлетний контракт на общую сумму $ 104 млн, включая опцию игрока на сезон-2025/2026 ($ 24,96 млн). В сезоне-2023/2024 звёздный разыгрывающий заработает по итогам $ 26,34 млн.

В нынешнем сезоне Джейлен Брансон принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 27,6 очка, 6,5 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,3, трёхочковых — 41,1. На данный момент «Нью-Йорк» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 33 победами при 22 поражениях.