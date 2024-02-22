Роналдиньо появился в футболке Джейсона Тейтума на турецком реалити-шоу

Легендарный футболист Роналдиньо был замечен в форме баскетболиста «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума на турецком реалити-шоу Survival.

Роналдиньо Фото: Кадр из трансляции

Роналдиньо Фото: Кадр из трансляции

Роналдиньо является давним болельщиком НБА. В 2017 году он посетил Матч всех звёзд, где встретился со многими звёздами лиги, а также заявил, что не исключает возможность проведения прощального матча. Он виделся с Леброном Джеймсом, Энтони Дэвисом, Джеймсом Харденом и другими лицами НБА. Через несколько месяцев он сыграл во встрече ветеранов «Реала» Мадрид и «Барселоны».

Джейсон Тейтум — лидер »Бостона», занимающий первую позицию в Восточной конференции НБА в нынешнем сезоне. Тейтум в среднем набирает следующие цифры — 27,1 очков, 8,6 подборов и 4,8 результативных передач.