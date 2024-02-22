Дэмьен Лиллард вступился за брата Янниса Адетокунбо Таннасиса

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард высказался по поводу партнёра по команде и тяжёлого форварда Таннасиса Адетокунбо. В частности, Лиллард отреагировал на высмеивание его в социальных сетях со стороны пользователей.

«Люди пытаются быть смешными [когда говорят о Таннасисе]. Я бы поставил хорошие деньги на то, что многие люди, говорящие в соцсетях, не смогут победить его один на один. Он лучший в своей роли в нашей команде», — приводит слова Лилларда аккаунт Complex Sports в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 31-летний Таннасис Адетокунбо принял участие в 23 матчах, набирая в среднем одно очко, делая 0,5 результативной передачи и 0,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,4. На данный момент «Милуоки» занимает третьей место в Восточной конференции с 35 победами при 21 поражении.