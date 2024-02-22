Перкинс рассказал, кто выиграет индивидуальные награды в этом сезоне НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телеведущий и эксперт Кендрик Перкинс сделал прогноз на то, кто выиграет индивидуальные награды в этом сезоне.

Обладатели индивидуальных наград НБА-2023/2024 по мнению Перкинса

Лучший игрок — Джейсон Тейтум.

Лучший обороняющийся игрок — Руди Гобер.

Прорыв года — Тайриз Макси.

Лучший бомбардир — Лука Дончич.

Лучший шестой игрок — Норман Пауэлл.

Напомним, 19 февраля прошёл Матч всех звёзд НБА между Востоком и Западом. Со счётом 211:186 победу одержала команда Восточной конференции. Примечательно, что это была самая результативная игра в истории Матчей всех звёзд. Более того, впервые в истории конкретная команда набрала как минимум 200 очков.