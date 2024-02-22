Аллен Айверсон рассказал, сколько бы набирал очков в нынешней НБА

Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (MVP) 2001 года Аллен Айверсон поделился мнением о том, сколько бы он набирал очков в нынешней лиге.

«Если бы я играл в этой эре, когда на площадке столько открытого пространства… Если я в среднем набирал 33 очка за сезон, то мог бы спокойно довести дело до 43 в нынешних реалиях. Я знаю, что мог бы набирать на 10 очков больше», — сказал Аллен Айверсон в подкасте Шакила О’Нила.

Напомним, Айверсон является членом Зала славы баскетбола, десятикратным участником Матчей всех звёзд НБА, четырёхкратным самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА (1999, 2001, 2002, 2005). Всего за свою продолжительную карьеру в НБА он набрал 24 368 очков.