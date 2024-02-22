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Редик: Дюрант не получает заслуженной похвалы из-за своих решений по карьере

Редик: Дюрант не получает заслуженной похвалы из-за своих решений по карьере
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне баскетбольный обозреватель Джей Джей Редик высказался по поводу форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Он не получает заслуженной похвалы из-за своих решений, которые все хотят критиковать. Я не думаю, что это справедливо… Не все ведут себя одинаково», — приводит слова Редика The Cold Wire.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант принял участие в 48 матчах «Финикс Санз», в среднем за игру набирая 28,2 очка, совершая 6,6 подбора и отдавая 5,7 результативной передачи. Форвард является двукратным чемпионом НБА и трёхкратным олимпийским чемпионом.

Ранее бывший игрок НБА Гилберт Аренас встал на защиту легенды баскетбола Кевина Дюранта, которого Чарльз Баркли назвал «ведомым, а не лидером во всех его командах».

Аренас — о Дюранте:
Гилберт Аренас защищает Кевина Дюранта от нападок Чарльза Баркли
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