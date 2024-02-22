Джанмарко Поццекко высказался о появлении игроков НБА в составе сборной Италии

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Джанмарко Поццекко сказал, что был бы рад тренировать любого качественного баскетболиста, который желает выступать за национальную команду.

Отметим, что ранее атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Донте Дивинченцо и центровой «Финикс Санз» Дрю Ойбанкс выразили желание выступать за сборную Италии по баскетболу.

«Я понял, насколько важно знать, кому нравится тренироваться и играть за сборную Италии. Я не критикую выбор Банкеро и [Дариуса] Томпсона, но я потратил энергию на то, чтобы поддерживать связь с определёнными людьми.

Я делал это раньше и не хочу делать это снова. Если бы летом кто-нибудь пришёл с нашим паспортом в кармане, довольный тем, что я тренирую, и перспективой играть с такими товарищами по команде, я был бы счастлив. Сказав это, я сейчас сосредоточен на тех, кто сегодня является итальянцем», — приводит слова Поццекко Corriere dello Sport.