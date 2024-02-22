«Теперь можно не переживать». Адетокунбо рассказал, в чём отличие Риверса от Гриффина

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сравнил работу бывшего главного тренера команды Эдриана Гриффина с действующим наставником Доком Риверсом.

«При Гриффине всё было не так, как должно быть. За последние пару лет я привык к определённой структуре вещей, к определённой культуре, ведь есть определённый способ, которым ты должен действовать, чтобы побеждать. И если этого не происходит, то вы как лидер должны что-то предпринять. Мне приходилось постоянно подталкивать тренерский штаб и игроков к тому, чтобы мы что-то меняли в своей структуре.

Теперь мне почти не нужно этого делать. Мы просто должны держаться вместе и стараться побеждать. Тренер Риверс — отличный парень, он проработал в лиге много лет, выиграл много игр. Ты можешь не переживать за то, что тренерский штаб не будет готов к следующему дню», — приводит слова Адетокунбо Clutch Points.