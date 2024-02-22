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Президент «Црвены Звезды» раскрыл зарплаты бывших тренеров клуба

Президент «Црвены Звезды» раскрыл зарплаты бывших тренеров клуба
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Президент «Црвены Звезды» Небойша Чович поделился мнением о том, сколько заработали бывшие главные тренеры клуба из Сербии.

«Мы поменяли много тренеров и внимательно фиксируем, кто из них сколько получал. Сначала был Светислав Пешич, € 400 тыс. Миливой Лазич – € 42 тыс.

Деян Радонич работал в клубе несколько раз. Первый раз он заработал € 925 тыс. Второй раз – € 627 тыс., в общей сложности в течение пяти лет он заработал около € 1,6 млн.

Душан Алимпиевич получил € 56 тыс., Миленко Топич – € 28 тыс., Милан Томич – около € 200 тыс. Саша Обрадович – € 635 тыс., Владе Йованович – € 120 тыс., Душко Иванович – € 875 тыс.», – приводит слова Човича Basket News.

Ранее Чович высказался о бывшем главном тренере сербской команде Душко Ивановиче.

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