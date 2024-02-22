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Аллен Айверсон назвал лучшего игрока НБА по работе с мячом

Аллен Айверсон назвал лучшего игрока НБА по работе с мячом
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Самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (MVP) 2001 года Аллен Айверсон высказал мнение, что равных разыгрывающему «Даллас Маверикс» Кайри Ирвингу в вопросе работы с мячом нет.

«Кайри Ирвинг лучший. Стеф Карри тоже великолепен в этом отношении. Но Кайри лучший на свете. Кайри может обыграть соперника, а потом вернуться обратно. Он любит поиграть. Этот парень играет с людьми», — сказал Айверсон в The Big Podcast.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 33 матчах, в которых в среднем набирал 25,5 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 5,5 передачи.

Ранее Айверсон высказался по поводу звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

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