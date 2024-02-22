Звезда НБА Джейсон Тейтум показал отношение к Роналдиньо с помощью одного смайла

Лёгкий форвард и лидер клуба НБА «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум отреагировал на появление прославленного бразильского футболиста Роналдиньо в своём джерси во время выступления на турецком реалити-шоу Survival.

У себя в социальных сетях Тейтум разместил новый пост, где показал фрагмент с видео с Роналдиньо, сопроводив его смайлом в виде козла. В английском языке слово goat не только переводится как «козёл», но и является аббревиатурой словосочетания Greatest Of All Time — «лучший на все времена»).

Отметим, что в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Тейтум к настоящему моменту принял участие в 51 матче, в котором в среднем набирал 27 очков, совершал 8,5 подбора и отдавал 4,8 передачи.