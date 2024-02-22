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«Олимпиакос» выведет из обращения игровой номер Георгиоса Принтезиса

«Олимпиакос» выведет из обращения игровой номер Георгиоса Принтезиса
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«Олимпиакос» принял решение вывести из обращения игровой номер Георгиоса Принтезиса. Как информирует пресс-служба греческого клуба, торжественная церемония пройдёт 6 сентября 2024 года.

Отметим, что решение вывести из обращения номер Принтезиса «Олимпиакос» анонсировал в день рождения игрока – 22 февраля. Именитому баскетболисту исполнилось 39 лет.

Принтезис начал профессиональную карьеру в «Олимпиакосе» и всё время, за исключением одного сезона в «Олимпии Ларисе» и двух сезонов в «Уникахе», выступал за этот клуб. Является двукратным чемпионом Евролиги (2012, 2013) и бронзовым медалистом чемпионата Европы 2019 года.

Евролига. «Валенсия» — «Олимпиакос»:

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