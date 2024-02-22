Владимир Гомельский высказался об уходе из ЦСКА экс-игрока НБА Уилла Бартона

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о причинах расставания ЦСКА с 33-летним защитником Уиллом Бартоном. Напомним, американский игрок покинул московский клуб, не сыграв за него ни одного матча. Сообщалось, что Уилл не смог пройти медкомиссию.

«Я удовлетворился объяснением ПБК ЦСКА — Бартон не прошёл медицинское обследование. На данный момент у армейцев после травмы Уэйра есть необходимость не только в атакующем защитнике, но и в разыгрывающем», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

ЦСКА в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу группы А в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Ранее ЦСКА победил «Бешикташ» в товарищеском матче.