CBS Sports представил рейтинг 25 лучших игроков НБА на данный момент

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Издание CBS Sports опубликовало список из 25 лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации этого сезона на данный момент. Возглавил рейтинг центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. Отметим, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри занял 13-е место, а лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс – 16-е.

Топ-25 игроков НБА по версии CBS Sports на данный момент:

1. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)

4. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»)

5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»)

6. Кевин Дюрант («Финикс Санз»)

7. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)

8. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»)

9. Девин Букер («Финикс Санз»)

10. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»)

11. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»)

12. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

13. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)

14. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»)

15. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»)

16. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)

17. ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз»)

18. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»)

19. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»)

20. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»)

21. Лаури Маркканен («Юта Джаз»)

22. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»)

23. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»)

24. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»)

25. Трей Янг («Атланта Хоукс»).