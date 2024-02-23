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Ирвинг исполнил филигранный лэй-ап во время матча с «Финиксом»

Ирвинг исполнил филигранный лэй-ап во время матча с «Финиксом»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг исполнил красивый лэй-ап в первой четверти матча с «Финикс Санз».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч закончился победой «Далласа» со счётом 123:113. Ирвинг набрал 29 очков и забрал пять отскоков.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
123 : 113
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Ирвинг - 29, Хардуэй-младший - 12, Вашингтон - 12, Грин - 9, Клебер - 7, Лайвли - 5, Гэффорд - 4, Джонс - 4, Харди, Пауэлл, Проспер, Моррис
Финикс Санз: Букер - 35, Дюрант - 23, Гордон - 16, Окоги - 11, Аллен - 10, О'Нил - 10, Нуркич - 5, Литтл - 3, Бол, Маледон, Ойбанкс, Родди, Янг, Ли

Таким образом, «Даллас» занял шестое место в таблице Западной конференции с 33 победами и 23 поражениями. Команда выиграла семь своих последних матчей.

В нынешнем сезоне Кайри сыграл в 33 матчах, где в среднем набирал 25,5 очков, 5,2 подборов и 5,5 результативных передач. Он проводит свой второй сезон в составе техасского коллектива после того, как оказался в команде в феврале 2023 года.

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