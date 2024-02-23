Ирвинг исполнил филигранный лэй-ап во время матча с «Финиксом»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг исполнил красивый лэй-ап в первой четверти матча с «Финикс Санз».
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Матч закончился победой «Далласа» со счётом 123:113. Ирвинг набрал 29 очков и забрал пять отскоков.
Таким образом, «Даллас» занял шестое место в таблице Западной конференции с 33 победами и 23 поражениями. Команда выиграла семь своих последних матчей.
В нынешнем сезоне Кайри сыграл в 33 матчах, где в среднем набирал 25,5 очков, 5,2 подборов и 5,5 результативных передач. Он проводит свой второй сезон в составе техасского коллектива после того, как оказался в команде в феврале 2023 года.