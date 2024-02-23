Пол Пирс рассказал о причине разлада взаимоотношений с Рэем Алленом

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал, что его возмутило в действиях Рэя Аллена во время их игры за «кельтов».

«Ещё до того как закончилась наша серия с «Майами Хит» в 2012 году, мы услышали, что Аллен уже начал искать себе дома в Майами. Он всё это делал, пока мы бились с «Хит» за возможность выиграть чемпионство. Он ничего нам тогда не сказал, не предупредил нас и даже не позвонил», — заявил Пирс на шоу Dan Le Batard.

«Майами» и «Бостон» встретились в финале Восточной конференции в 2012 году. «Хит» смогли выйти в финал НБА, обыграв «Селтикс» в семи играх. Летом 2012 года Аллен ушёл в «Майами», где смог выиграть чемпионство в 2013 году. Годом позже, в 2014 году, Рэй завершил карьеру.

Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»