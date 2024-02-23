Никола Йокич повторил достижение НБА 40-летней давности

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс» (130:110) набрал 21 очко, совершил 19 подборов и отдал 15 результативных передач. Кроме того, он реализовал все 10 попыток бросков с игры и стал первым игроком за более чем 40 сезонов, набравшим не менее 20 очков, 15 подборов и 15 передач при 100-процентной точности бросков с игры. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.

В следующем туре регулярного чемпионата «Денвер» на выезде сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча пройдёт 24 февраля и начнётся в 6:00 мск.

Ранее также сообщалось, что Йокич оформлял трипл-дабл в матчах со всеми командами НБА, с которыми играл.