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«Голден Стэйт» выдал впечатляющую серию в последних 11 матчах НБА

«Голден Стэйт» выдал впечатляющую серию в последних 11 матчах НБА
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Команда НБА «Голден Стэйт Уорриорз» добилась впечатляющей серии в последних 11 матчах регулярного чемпионата. Начиная со встречи с «Филадельфией Сиксерс» 31 июля клуб из Сан-Франциско одержал девять побед. Поражения были лишь в играх с «Атлантой Хоукс» (134:141 ОТ) и «Лос-Анджелес Клипперс» (125:130).

Напомним, в последнем туре регулярного чемпионата «Голден Стэйт» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» — 128:110. В настоящий момент «воины» занимают 10-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 28 побед при 26 поражениях.

Ранее тяжёлый форвард и лидер «Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос об игроке Национальной баскетбольной ассоциации, который в будущем может стать таким же, как он.

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