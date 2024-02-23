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Фридзон назвал игрока НБА, который идёт сразу после Майкла Джордана

Фридзон назвал игрока НБА, который идёт сразу после Майкла Джордана
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, защитник «Автодора» Виталий Фридзон рассказал, кто был его кумиром в детстве. По словам Виталия, им являлся легенда Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан. Также Фридзон комплиментарно высказался о прославленном игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

«Однозначно Майкл Джордан. В 1990-е на небосклоне был только он. Можно по-разному относиться к Джордану, но именно благодаря ему большинство начало заниматься баскетболом. Вторым после Майкла идёт Коби Брайант», — приводит слова Фридзона пресс-служба «Автодора».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Фридзон в среднем за матч набирает 3,2 очка, совершает 1,3 подбора и отдаёт 1,2 передачи.

Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим:

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