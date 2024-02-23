Фридзон: если «Автодор» выйдет в полуфинал ЕЛ, приглашу Овечкина в Саратов

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне, защитник «Автодора» Виталий Фридзон рассказал о дружбе с прославленным российским хоккеистом Александром Овечкиным. По словам Фридзона, он готов пригласить Овечкина в Саратов в случае выхода «Автодора» в полуфинал Единой лиги ВТБ.

«С Сашей Овечкиным мы вообще очень близки, почти как родственники. Когда он в Москве, мы всё свободное время проводим вместе. Я очень люблю его, его семью, детей.

Предполагаю, что первый раунд плей-офф Единой лиги ВТБ и регулярный сезон НХЛ закончатся примерно одновременно – в конце апреля. Если «Автодор» выйдет в полуфинал, то, конечно, я приглашу Овечкина на матч в Саратов. Уверен, он с удовольствием приедет, даже с шарфом. В этом плане Саша мобильный и всегда с радостью откликается на подобные движухи», — приводит слова Фридзона пресс-служба «Автодора».

Виталий также рассказал, что у Александра хорошо поставленный бросок, и на даче они вместе играют друг с другом.