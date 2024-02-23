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«Видит до того, как это произойдёт». Мэлоун назвал одного из лучших распасовщиков НБА

«Видит до того, как это произойдёт». Мэлоун назвал одного из лучших распасовщиков НБА
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал выдающееся выступление лидера своей команды Николы Йокича в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс» (130:110). В этой встрече центорой набрал 21 очко, совершил 19 подборов и отдал 15 результативных передач.

«У него просто потрясающий IQ, и он видит многое ещё до того, как это произойдёт. Неважно, закрыты ли у него глаза или открыты. Он один из лучших распасовщиков, когда-либо игравших в эту игру», — сказал Мэлоун на пресс-конференции.

В следующем туре регулярного чемпионата «Денвер» на выезде сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча пройдёт 24 февраля и начнётся в 6:00 мск.

Ранее сообщалось, что Йокич повторил достижение НБА 40-летней давности.

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