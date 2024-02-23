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Владимир Гомельский рассказал, нравятся ли ему Шакил О’Нил и Баркли как аналитики НБА

Владимир Гомельский рассказал, нравятся ли ему Шакил О’Нил и Баркли как аналитики НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский признался, что следит за аналитическими передачами о Национальной баскетбольной ассоциации. В частности, Владимир рассказал, что ему нравится программа NBA on TNT. Кроме того, авторитетный специалист заявил, что ему импонируют Чарльз Баркли и Шакил О’Нил.

«Программа NBA on TNT мне нравится. Я бы с удовольствием принял в ней участие. В 90-е годы во время уикенда Всех звёзд я дважды принимал участие в опросах NBA TV в кадре. Я регулярно смотрю программы на канале NBA TV. Мне нравится аналитика Чарльза Баркли. Она всегда с юмором, хотя и грубоватым. Немногословная серьёзность и бескомпромиссность Шакила тоже нравится», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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