Владимир Гомельский рассказал, нравятся ли ему Шакил О’Нил и Баркли как аналитики НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский признался, что следит за аналитическими передачами о Национальной баскетбольной ассоциации. В частности, Владимир рассказал, что ему нравится программа NBA on TNT. Кроме того, авторитетный специалист заявил, что ему импонируют Чарльз Баркли и Шакил О’Нил.

«Программа NBA on TNT мне нравится. Я бы с удовольствием принял в ней участие. В 90-е годы во время уикенда Всех звёзд я дважды принимал участие в опросах NBA TV в кадре. Я регулярно смотрю программы на канале NBA TV. Мне нравится аналитика Чарльза Баркли. Она всегда с юмором, хотя и грубоватым. Немногословная серьёзность и бескомпромиссность Шакила тоже нравится», — написал Гомельский на своём официальном сайте.