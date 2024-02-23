О’Нил назвал молодого игрока, который станет звездой НБА через несколько лет

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), легендарный американский центровой Шакил О’Нил поделился мнением о разыгрывающем и лидере «Индианы Пэйсерс» Тайризе Халибёртоне. По словам прославленного центрового, в будущем «лига будет принадлежать» Халибёртону. В настоящий момент Тайризу 23 года.

«Он ещё не достиг этого уровня, но он к нему придёт. Я бы не стал ставить его в один ряд со Стефеном Карри и Кевином Дюрантом, но он на правильном пути. Через четыре или пять лет, когда эти ребята уйдут, лига должна принадлежать ему», — приводит слова О’Нила The Athletic.

В нынешнем сезоне НБА Тайриз к настоящему моменту принял участие в 42 матчах, в которых в среднем набирал 21,7 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 11,6 передачи.