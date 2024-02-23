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Владелец «Уорриорз» высказался о будущем команды после ухода Карри, Томпсона и Грина

Владелец «Уорриорз» высказался о будущем команды после ухода Карри, Томпсона и Грина
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Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб выразил уверенность, что его команда никогда «не опустится на дно», в том числе после ухода её лидеров Стефена Карри, Клэя Томпсона и Дрэймонда Грина.

«Мы – «Голден Стэйт Уорриорз», и я верю в нашу командную культуру. Я мог бы продолжать и продолжать. Я не пытаюсь хвастаться. Я просто говорю, что мы такие, какие есть. Мы никогда не опустимся на дно. Такого не будет», — приводит слова Лэйкоба издание ESPN US.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает десятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 28 побед при 26 поражениях. Лидером конференции является «Миннесота Тимбервулвз», одержавшая 39 побед и потерпевшая 16 поражений.

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