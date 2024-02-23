Названы свежие подробности о возможном контракте Евролиги с Дубаем

В понедельник, 26 февраля, 13 клубов-акционеров Евролиги проведут финальную встречу, в ходе которой проголосуют за допуск команды из Дубая. Об этом информирует Encestando.

Сообщается, что соглашение будет заключено сроком на семь лет, а по его условиям сумма денег, которую Дубай будет выплачивать каждой из 13 команд-акционеров Евролиги, будет увеличена. При этом отмечается, что новичок из Дубая не войдёт в Евролигу, как планировалось ранее, а будет играть сначала в Еврокубке с целью более плавного присоединения к новому для себя турниру.

По данным издания, только «Олимпиакос» и «Маккаби» выступают против нового клуба из Дубая. Девять команд выступают «за», а ещё два клуба проявили некоторое сопротивление.

Евролига. «Олимпия Милан» — «Реал Мадрид»:

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